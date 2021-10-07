أول تعليق على الانفصال.. ميسي يصدم جمهور برشلونة بكلمتين

المصدر: متابعات - محمد الحتو

علّق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة على انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان، وذلك بكلمتين واضحتين: "لست نادماً!".

وقال ميسي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إنه ليس نادما على قرار الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جرمان"، مشيراً إلى أنه لم يخطئ باتخاذ قرار الالتحاق بفريق باريس سان جرمان.

وكان ميسي قد غادر برشلونة في 30 يونيو الماضي بعد فشل التوصل إلى اتفاق على بنود العقد بسبب الوضع المادي المتردي والديون المتراكمة على برشلونة والتي بلغت نحو 1.5 مليار يورو.

ولم يظهر ميسي بالصورة المطلوبة لكنه سجل هدفاً ثميناً أمّن به فوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، وهو الوحيد خلال 5 مباريات شارك فيها "البرغوث" مع فريقه الجديد حتى الآن.

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