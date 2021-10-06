طفل إيطالي حديث الساعة في أوروبا.. سجل 483 هدفا في 87 مباراة

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحول النجم الإيطالي الصغير، فرانسيسكو كاماردا إلى أشهر المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية، وفي إيطاليا بالذات خلال الفترة السابقة، وذلك بفضل مهارته العالية، وقدرته الكبيرة على التهديف في كل مباراة بمعدل لا يقل عن 5 أهداف.

وذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية إن كاماردا تمكن حتى الآن في المباريات الرسمية التي لعبها مع ناديه أي سي ميلان الإيطالي، من تسديل 483 هدفا في 87 مباراة، رغم أنه لم يكمل عامه الـ13.

ويمضي كاماردا عامه الخامس في أكاديمية ميلان، وجذب الأنظار منذ موسم 2017-2018 حين سجل 247 هدفا في 40 مباراة، بمعدل 6.175 هدفا في كل مباراة، ثم سجل 172 هدفا في 31 مباراة في الموسم التالي، وذلك مستمرا في التهديف حتى بلغ 483 هدفا.

ويلعب الموسم الحالي في فريق تحت 15 سنة، ومع لاعبين أكبر منه سنا، بينهم نجل النجم الهولندي السابق، كلارنس سيدورف. وقبل أيام سجل ثنائية في آخر مبارياته أمام فيرونا في الدوري المحلي. وحظي اللاعب الناشىء بتشجيع العديد من النجوم، وسبق أن التقط صورا مع بعض النجوم الحاليين لفريق ميلان، على غرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

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