فرجاني ساسي يطلب العودة إلى الزمالك.. والأهلي أكبر العقبات

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قالت تقارير إعلامية في مصر، إن التونسي فرجاني ساسي طلب العودة إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية المقبلة، بعد أن خرج من حسابات الدحيل القطري، وبات بعيدا عن المشاركة في المباريات الرسمية.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، أنه كان على تواصل مع أحد المقربين من اللاعب التونسي، الذي أبدى رغبة قوية في العودة إلى نادي الزمالك، لكنه يضع شرطان لارتداء قميص القلعة البيضاء مجدداً، الأول انهاء علاقته بنادي الدحيل القطري، والثاني أن يكون التعاقد عبر مجلس إدارة منتخب لنادي الزمالك لضمان حصوله على مستحقاته المالية بانتظام.

في الوقت الذي أكد فيه لاعب الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال، أن الأهلي لن يترك ساسي يعود للزمالك، متوقعا أن تتدخل إدارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب التونسي اذا أصبح لاعبا حرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن "الأهلي يرغب في فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، لانهما إضافة فنية مهمة لأي فريق ولا أتصور أن الأهلي سيفوت فرصة التعاقد معهما اذا سنحت له الظروف".

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