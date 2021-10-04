الأهلي المصري يمدد عقد لاعبه عمرو السولية

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن تمديد تعاقد لاعبه عمرو السولية، بحيث يستمر في صفوف الفريق لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأثنين، إنه تم تمديد عقد السولية ليستمر لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم المقبل الذي سينطلق بعد أسابيع.

وأضاف:" تم إنهاء كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد".

وكان عقد السولية مع الأهلي ينتهي في يونيو عام 2022، ليتم تمديد عقده حتى عام 2024.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي قادما من الشعب الإماراتي في يناير عام 2016، كما سبق له اللعب لفريق الإسماعيلي.

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