يوفنتوس يلدغ تورينو بهدف قاتل في ديربي الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا قاتلا من مضيفه تورينو 1 /صفر اليوم السبت في مباراة الديربي التي جمعت بينهما اليوم السبت في المرحلة السابعة.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق ساليرنيتانا فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه جنوه 1 /صفر.

وعلى الاستاد الأولمبي في تورينو، خطف مانويل لوكاتيلي هدف الفوز القاتل ليوفنتوس قبل أربع دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وتوقف رصيد تورينو عند ثمان نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى استاد اريكي، يدين ساليرنيتانا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البوسني ميلان ديوريتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد ساليرنيتانا إلى أربع نقاط ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز قبل الأخير وتوقف رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

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