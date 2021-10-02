أنشيلوتي يدعو إلى رد فعل من لاعبي ريال مدريد بعد صدمة شريف

المصدر: وكالات

دعا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فريقه إلى تجاوز خسارته الصادمة في دوري أبطال أوروبا أمام شريف تيراسبول بطل مولدوفا المغمور عندما يحل ضيفا على إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 17 نقطة لكنه اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع فياريال في الجولة السابقة قبل خسارته المثيرة للحرج يوم الثلاثاء الماضي 2-1 أمام شريف، وواجه صعوبات في اختراق دفاع منافسه بعد بداية رائعة للموسم على الصعيد الهجومي.

وبعد أسبوع مخيب للآمال، طلب المدرب الإيطالي من لاعبيه رد فعل قويا.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا "المباراة ضد شريف أثرت على كبرياء الفريق. غدا سنرد بقوة ونبذل قصارى جهدنا ونفعل ما هو مطلوب لتحقيق النصر... هذا النوع من النتائج لا يؤثر علي من الناحية الذهنية لكن من الناحية البدنية يجعلني مستيقظا طيلة الليل من التفكير".

وأضاف "في آخر مباراتين واجهنا صعوبات في التسجيل، وهو أمر لم يحدث من قبل، لكن هذه هي كرة القدم. قلت قبل عشرة أيام فقط ستأتي أوقات صعبة وعلينا أن نحقق التوازن".

ويفتقد ريال مدريد الخماسي المصاب فيرلان مندي وداني سيبايوس وداني كاربخال وجاريث بيل ومارسيلو في مباراته ضد إسبانيول.

وعلى الجانب الآخر، أصبح لاعب الوسط توني كروس جاهزا للمشاركة لأول مرة منذ مايو أيار بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

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