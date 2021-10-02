تعرّف على الرابط الرسمي لمشاهدة الدوري الإيطالي مجاناً

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

تنقل القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب" بالمجان مباريات الموسم الحالي للدوري، وستكون الأنظار مسلطة اليوم على الجولة السابعة، وتشهد المواجهة الأولى لقاء تورينو مع ضيفه يوفنتوس في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة الثانية بين ساسولو وانتر ميلان في الساعة 22:45.

وتنطلق مباريات يوم الأحد في الساعة 14:00 بين بولونيا ولاتسيو، تليها مباراة فيورنتينا ونابولي في الساعة 20:00، فيما ستكون مباراة السهرة بين أتلانتا وميلان في الساعة 22:45.



السبت

20:00: تورينو x يوفنتوس

22:45: ساسولو xانتر ميلان



الأحد:

14:00: بولونياx لاتسيو

20:00: فيورنتينا x نابولي

22:45: أتلانتا x ميلان



ويمكن مشاهدة المباريات عبر الرابط التالي

https://www.youtube.com/user/legacalcioserieatim

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