صدمة جديدة.. خنازير برية تهاجم زوجة نجم برشلونة وابنه

المصدر: وكالات

قالت نجمة البوب شاكيرا، زوجة نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرار بيكيه، وذلك من خلال تطبيق "إنستغرام" أنها تعرضت لهجوم من خنازير برية أثناء سيرها مع ابنها بمتنزه في مدينة برشلونة الإسبانية. وقالت المغنية الكولومبية، وهي تحمل حقيبة سوداء ممزقة ومتسخة أمام الكاميرا:"كانوا يأخذون حقيبتي، وبداخلها هاتفي المحمول؟"

وأضافت: "في النهاية، تركوا الحقيبة"، قبل أن تخاطب ابنها: "ميلان، قل الحقيقة حول كيفية مواجهة والدتك للخنازير البرية". ولم تصب الأم أو الابن في الهجوم.

وتنتشر الخنازير البرية بشكل متزايد في برشلونة، كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية الأخرى. حتى أن بعض الناس في برشلونة يطعمونها رغم حظرها.

ولم تنته مشاكل بيكيه، إذ تزامن الامر مع الخسارة الموجعة التي تعرض لها مع زملائه في البرتغال، حيث خسروا 3-0 في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

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