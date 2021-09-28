وفد "فيفا" يزور البصرة.. ويبحث رفع الحظر عن ملاعب العراق

المصدر: محمد فاضل - دبي

زار وفد رسمي يمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مدينة البصرة في جنوب العراق، لبحث امكانية إقامة مباريات منتخب "أسود الرافدين" الدولية في الملاعب العراقية، ومنها تصفيات كأس العالم 2022.

وعقد الوفد الدولي اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة العراقي، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، والذي قال في تصريحات صحافية إن الزيارة تستمر حتى الخميس، وأنها جاءت بعد مخاطبات لـ"فيفا"، من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وعدم وجود أسباب تفرض إقامتها في قطر، بحسب تعبيره. يذكر أن العراق سيواجه لبنان في مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات في قطر في السابع من أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي أخيرا.

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