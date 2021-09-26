دموع ديبالا تزيد أزمة يوفنتوس قبل مواجهة تشيلسي (صور)

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة بعدما تعرض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى إصابة قوية اليوم الأحد خلال مباراة "السيدة العجوز" أمام سامبدوريا في الدوري المحلي التي انتهت بفوز اليوفي 3-2.



وسجل ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة من اللقاء، بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرض إلى إصابة قوية في الدقيقة 20، إذ سقط اللاعب الأرجنتيني وغادر الملعب باكياً في الدقيقة 22 ويحل محله ديان كولوسيفسكي.



وبات اليوفي مهدداً بخسارة خدمات ديبالا في المواجهة المقبلة أمام تشيلسي، الأربعاء المقبل بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يعيش "البيانكونيري" أسوأ فتراته بالموسم الحالي بتراجع الفريق إلى المركز الثامن في الدوري بعدما حقق انتصارين فقط في أول ست جولات من المسابقة.

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