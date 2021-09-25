مالديني يسجل في أول مشاركة أساسية.. وميلان يتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

عاد أحد أشهر أسماء كرة القدم الإيطالية إلى قائمة مسجلي الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم السبت حيث هز دانييل مالديني الشباك خلال الفوز 2-1 لميلان على سبيتسيا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية.

وسار اللاعب البالغ عمره 19 عاما على خطى والده باولو وجده تشيزاري، وهما أسطورتان لميلان، عندما سجل هدفا في الدوري في الدقيقة 48 بضربة رأس، ليساعد ميلان على تصدر المسابقة.

وأدرك دانييل فيردي التعادل لأصحاب الأرض بكرة أبدلت اتجاهها، لكن البديل براهيم دياز انتزع الفوز لميلان قرب النهاية.

وقفز ميلان إلى صدارة المسابقة برصيد 16 نقطة قبل استئناف باقي مباريات الجولة. ويأتي سبيتسيا في المركز 17 وله أربع نقاط.

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