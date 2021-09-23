كريستيانو رونالدو يطيح ميسي من قائمة جديدة.. ومرتبة مميزة لمحمد صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

يستمر الصراع المحتدم بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي منذ مايزيد على 12 سنة، وهذه المرة تقدم رونالدو خطوة جديدة على حساب ميسي، وأطاح به من قائمة الأعلى دخلا بين لاعبي كرة القدم النجوم، بحسب ما صدر عن مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة، والتي شهدت تقدما ملحوظا للنجم المصري وهداف ليفربول، محمد صلاح.

وبات رونالدو مرشحا بقوة لتحقيق دخل سنوي في الموسم الحالي يفوق 125 مليون دولار، قبل الضرائب، وذلك بعد النقلة النوعية والكبيرة كرويا واقتصاديا، بمجرد انتقاله الصيف الماضي إلى فريقه السابق، مانشستر يونايتد الانجليزي.

وذكرت المجلة أن رونالدو (36 عاما) سيتحصل على 70 مليون دولار من الراتب والمكافآت، بينما في المقابل سيحصل ليونيل ميسي على 110 مليون دولار، رغم انتقاله إلى باريس سان جرمان، منها 75 مليون دولار من الراتب والمكافآت. بينما في المقابل، سيكون لسان جرمان ثلاثة لاعبين من بين الاعلى دخلا، إذ بجانب ميسي، سيحصل البرازيلي نيمار على 110 مليون دولار، والفرنسي كيليان مبابي على 95 مليون دولار.

أما في المرتبة الخامسة، فيأتي النجم المصري محمد صلاح بدخل يصل إلى 41 مليون دولار، منه 25 مليون دولار من الراتب والمكافآت، وقد يرتفع أكثر خاصة مع الحديث المتزايد في الإعلام الإنجليزي عن نية ليفربول زيادة راتبه والتجديد له قبل نهاية العام الجاري.

ويحل سادسا، البولندي هداف البايرن ليفاندوفسكي بـ35 مليون دولار، ثم المفاجأة بنجم برشلونة السابق الاسباني انييستا بـ35 مليون دولار، مع فريقه الحالي فيسل كوبي الياباني، ثم نجم مان يونايتد الفرنسي بول بوغبا ثامنا بـ34 مليون دولار، والولزي غاريث بيل مع ريال مدريد تاسعا بـ32 مليون دولار، وعاشرا زميله في الفريق البلجيكي إدين هازار بـ26 مليون دولار.

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