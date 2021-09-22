صامويل إيتو يترشح لرئاسة الإتحاد الكاميروني لكرة القدم

المصدر: وكالات

أعلن المهاجم النجم صامويل إيتو الاربعاء ترشحه لإنتخابات رئاسة الإتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر المقبل.

وأصبح منصب الرئاسة في الإتحاد الكاميروني شاغرا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، علما انّ الكاميرون تستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل.

وسبق لإيتو أن دعم حملة مبومبو، لكنه يطمح للولوج الى تحد جديد في مسيرته بعد عامين على اعتزاله اللعب.

وقال مهاجم برشلونة الإسباني السابق على حسابه في إنستغرام "أنا فخور ومسرور بإعلان ترشحي لرئاسة الإتحاد الكاميروني لكرة القدم. بعد دراسة متأنية، قرّرت ان أترشح في مبادرة نابعة من حبي للكاميرون وشغفي لكرة القدم".

وتابع: "يشرفني أن أكون في خدمة اللعبة التي منحتني كل الانجازات التي حققتها حتى الآن".

وختم ايتو "الانتظار ليس خيارًا. إنه الوقت لإعادة بناء كرة القدم. لا نستطيع تأجيل إعادة إنعاش اللعبة الاولى لانّ باقي العالم يتحرّك بسرعة، ويتقدم من دوننا".

شارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس امم أفريقيا مرتين عامي 2000 و2002. وعلى مستوى الاندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، احرز جائزة افضل لاعب في افريقيا 4 مرات.

كان موسم 2018-2019 الاخير لايتو كرويا حيث لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله اخذته الى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشلسي وإيفرتون في إنكلترا، أنطالياسبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي ماخاشكالا في روسيا.

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