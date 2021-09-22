مشجعون في بلد أوروبي يحرقون سيارة حكم!

المصدر: وكالات

أقدم عدد من مشجعي نادي فيليز موستار البوسني على إحراق سيارة حكم مباراة فريقهم أمام حامل اللقب بوراك بانيا لوكا ضمن اطار منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك احتجاجاً على قراراته بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية الاربعاء.

وتوقفت المباراة التي أقيمت في مدينة موستار جنوب البوسنة الثلاثاء، لدقائق عدّة قبل صافرة النهاية بعدما اقتحم عدد من المشجعين الملعب على خلفية اعتراضهم على العديد من القرارات التحكيمية.

وغادر الحكم صابريا توبالوفيتش ومساعداه الى مدينة ساراييفو لكن سيارة أخرى كانت تقل اربعة اشخاص اعترضتهم داخل نفق.

وتابع المسؤول "بعد تحطيم السيارة، أقدموا على إشعالها".

وأصيب شخص خلال الحادثة ونقل الى المستشفى، فيما يستمر البحث عن المعتدين، في وقت نشرت وسيلة اعلامية محلية صورة للسيارة المحترقة.

وشهدت المباراة اقتحام مشجعي فيليز موستار أرض الملعب في الدقيقة 82، بعد دقيقة من مضاعفة هداف بوراك، ستويان فرانيش النتيجة لفريقه، بعدما كان افتتح التسجيل في الدقيقة 37.

ومع انّ تاريخ الكرة البوسنية لم يشهد احداثا مماثلة، الا ان الحكام اتُهموا في اوقات سابقة بالفساد. ففي اواخر العام 2020، غرّم حكمان ومسؤول في لجنة دوري الدرجة الثانية في البوسنة بتهم التلاعب بالنتائج لقاء حصولهم على مبالغ بين 1500 و3000 يورو للمباراة الواحدة.



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