برشلونة يرفض ضم محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو.. والفرعون المصري يرد بطريقته الخاصة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تسريبات صحافية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني رفضت ضم نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو فقط.

واشارت التسريبات إلى أن برشلونة فرط في فرصة التعاقد مع محمد صلاح، في عام 2017 حينما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي، وكان يراس نادي برشلونة في هذا التوقيت جوسيب ماريا بارتوميو .

وأوضحت صحيفة "ElNacional" الإسبانية أن النادي الكتالوني فضل التعاقد مع عثمان ديبمبيلي، من بوروسيا دورتموند، بمبلغ 135 مليون يورو، بدلاً من محمد صلاح، وذلك في أعقاب رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان.

ويبدو أن الفرعون المصري رد بطريقته الخاصة على رفض برشلونة التعاقد معه، إذ دخل مؤخرا قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الريدز بعدما سجل 130 هدفا، وبات مطلوبا من قبل أكبر أندية العالم.

كما بات النجم المصري محمد صلاح ثاني لاعب إفريقي يسجل أكثر من 100 هدف في البريميرليج خلف الإيفواري دورغبا الذي أحرز 104 هدف.

وبحسب صحف إنجليزية فأن النجم المصري محمد صلاح اقترب من كتابة تاريخ جديد للاعبين العرب وقارة إفريقيا، بعدما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيقدم عرضاً تاريخياً لتجديد عقد صلاح مقابل حصول قائد منتخب مصر على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



ووفقاً لصحيفة "ذا صن" يسعى ليفربول إلى قطع الطريق حول الشائعات التي أشارت إلى محمد صلاح لن يجدد عقده مع "الريدز" وأن اللاعب المصري سيرحل الصيف المقبل إلى الدوري الإسباني أو إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول.



وفي حال توقيع اللاعب المصري للعقد الجديد مع ليفربول مقابل حصول أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بذلك سيزاحم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أغلى لاعب في "البريميرليغ".



ويحصل رونالدو على راتب أسبوعي من مانشستر يونايتد يبلغ 510 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل المركز الثاني البلجيكي كيفن دي بروين الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني من مانشستر سيتي.

وحقق محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 2019-2020، ونال جائزة الحذاء الذهبي مرتين، منهم مرة بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.

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