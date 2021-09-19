تشيلسي يسحق توتنهام ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

قدم تشيلسي عرضا رائعا في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير بأهداف تياجو سيلفا ونجولو كانتي وأنطونيو روديجر ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم تظهر مؤشرات على هذا الانتصار الكبير خلال الشوط الأول، لكن تشيلسي سيطر تماما على اللعب بعد الاستراحة وأكد أنه سيكون من أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وتقدم تياجو بهدف بضربة رأس في الدقيقة 49، وأضاف البديل كانتي هدفا بتسديدة أبدلت اتجاهها وخدعت الحارس هوجو لوريس.

واختتم روديجر الثلاثية في اللحظات الأخيرة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع ليفربول، حيث سجل الفريقان 12 هدفا مقابل استقبال هدف وحيد لكل منهما. ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق الأهداف

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