لينجارد ودي خيا يقودان مانشستر يونايتد لفوز مثير على وست هام

المصدر: وكالات

سجل جيسي لينجارد هدفا رائعا قرب النهاية وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأطلق البديل لينجارد تسديدة هائلة في الزاوية العليا في الدقيقة 89 ضد ناديه السابق، لكن وست هام حصل على ركلة جزاء بعد لحظات قليلة بسبب لمسة يد ضد لوك شو.

وشارك مارك نوبل في الثواني الأخيرة لتسديد الركلة لكن دي خيا أنقذ المحاولة ببراعة ليهدي مانشستر يونايتد فوزا مثيرا.

وتقدم ويستهام في الدقيقة 30 بهدف جاء من تصويبة لسعيد بن رحلة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، قبل أن يسجل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما توقف رصيد ويستهام عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

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