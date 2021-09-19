نجم برشلونة السابق يغادر الدوري السعودي.. والسبب "ظرف طارئ"

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

اتخذ النادي الأهلي السعودي قراراً رسمياً بفسخ عقد اللاعب البرازيلي باولينيو بالتراضي، وذلك بعد 58 يوماً فقط خاض خلالها خمس مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في بيان رسمي إن: "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، إجراءات فسخ عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي باولينهو بالتراضي".

وتابع: "يأتي فسخ التعاقد مع باولينهو نظرا لظروفه الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخراً، مما انعكس على مستوياته في الملعب فنياً وذهنياً خلال الجولات الماضية، مبدياً عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق".

من جهتها، قدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها وتقديرها لباولينهو على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة.

وسبق لباولينيو اللعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

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