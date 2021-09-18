بايرن يكتسح بوخوم بالسبعة ويتصدر البوندسليغا

المصدر: وكالات

انفرد فريق بايرن ميونخ مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى فاز اوجسبورج على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /صفر وتعادل ارمينيا بيلفيلد سلبيا مع ضيفه هوفنهايم كما تعادل ماينز مع فرايبورج بدون أهداف.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورج الوصيف والذي يلاقي انتراخت فرانكفورت غدا الأحد.

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