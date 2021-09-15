ألمانيا خارج أجندة سباقات "الفورمولا1" في 2022

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى لسيارات "الفورمولا1"، الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، عن عدم استضافة ألمانيا في 2022 لأي من سباقات البطولة، حيث لن تتضمن روزنامة الموسم المقبل أي سباق على مضماري "هوكنهايم" أو "نوربرغرينغ" اللذان كانا يتناوبان فيما مضى في استضافة سباق "الجائزة الكبرى الألماني".

وقال ستيفانو دومينيكالي في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية: "أشعر بأن المنظمين ليس لديهم ثقة بأنفسهم فيما يتعلق بإقامة سباق الجائزة الكبرى في ألمانيا".

واستضاف مضمار "نوربرغرينغ" العام الماضي سباق جائزة "جيفال الكبرى" على الرغم من جائحة "فيروس كورونا المستجد"، بينما أقيمت النسخة الأخيرة التي تحمل مسمى "سباق الجائزة الكبرى الألماني" على مضمار هوكنهايم في عام 2019.

ويتثمل الحضور الألماني حالياً في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، في مشاركة فريق "مرسيدس" المتوج بطلاً للعالم لسبع مرات، بالإضافة إلى تواجد السائق الألماني سيبستيان فيتيل بطل العالم للسائقين في أربع مرات، حالياً مع فريق "أستون مارتن"، وميك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر، مع فريق هاس.

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