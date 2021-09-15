البايرن يعمق جراح برشلونة.. وتشيلسي يبدأ الدفاع عن لقب الأبطال بقوة

المصدر: وكالات

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني 3 / صفر، اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم بايرن عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 85 نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

في المقابل حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر . وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.

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