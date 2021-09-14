عرض تاريخي من ليفربول إلى محمد صلاح.. الأغلى في تاريخ "البريميرليغ"

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يكثف جهوده في الوقت الحالي لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.



وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن إدارة "الريدز" ستقدم عرضاً تاريخياً إلى محمد صلاح، بمنح اللاعب المصري راتباً أسبوعياً يبلغ 500 ألف إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ "البريميرليغ".



وأضافت: "يسعى ليفربول إلى تجديد النجم السنغالي ساديو ماني حتى 2025، ومساواة راتبه مع الهولندي فيرغل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف إسترليني راتباً إسبوعياً، بعدما رفض ماني الحصول على 200 ألف إسترليني".

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