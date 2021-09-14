"كلبة" تشارك في مباراة كريكيت للسيدات.. ماذا فعلت (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – الشارقة

شهد الدور النصف النهائي لكأس الكريكيت في إيرلندا واقعة غريبة عندما اقتحمت كلبه تدعى دازيل، ملعب المباراة وخطفت الكرة من السيدات وتجولت في الملعب قليلاً قبل التوجه إلى لاعبة التي حصلت منها على الكرة.

وتفصيلاً ذكر موقع "CNN" أن الكلبة تدعى دازيل، وهربت من مالكها الذي كان يجلس وسط الجمهور في نصف نهائي كأس الكريكيت بإيرلندا، T20 للسيدات، واقتحمت الكلبة الملعب وخطفت الأنظار بسرقة الكرة من اللاعبات اللاتي سارعن بمحاولة اللحاق بها دون جدوى، قبل أن تتوجع الكلبة إلى إحدى اللاعبات وتعطيها الكرة وسط ضحكات الجمهور.

وذكر الموقع أن مجلس الكريكيت الدولي قرر الاحتفاء بدازيل، بنشر صورة لها وهي تمسك كرة كريكيت، والتعليق عليها بأنه تم الاحتفاء بالكلبة بجائزة خاصة.



Можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как четвероногие врываются на поле и останавливают матчи 🐶



Этот песель стащил мяч в полуфинале турнира по крикету в Ирландии ⚾



📹 SNTV/Cricket Ireland pic.twitter.com/kfdCob9t2r — Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2021

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