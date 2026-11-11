صدّق نصائح «تشات جي بي تي».. فانتهى به المطاف مشرداً في الشارع

رفع رجل دنماركي دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، متهماً برنامج «تشات جي بي تي» بتقديم استشارات قانونية مضللة دفعته إلى التوقف عن سداد إيجار مسكنه، ما انتهى بطرده وتشريده، واضطراره إلى العيش داخل سيارة برفقة كلبيه.

ووفقاً للدعوى التي رُفعت أمام المحكمة العليا في مقاطعة سان فرانسيسكو، يدّعي كلاوس إلمفلت، البالغ من العمر 60 عاماً، أن البرنامج أقنعه بأنه محمي قانونياً من الإخلاء، خلال نزاع مع شركة عقارية كانت تؤجر له مسكناً.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ميركوري نيوز» عن تفاصيل الدعوى، لجأ كلاوس إلى «تشات جي بي تي» للحصول على المشورة بشأن خلاف مع الشركة المالكة للعقار، التي طالبته بإبعاد أحد كلبيه، تشارلي أو دلتا، في حين كان يعتقد أن الشركة مدينة له بمبالغ مالية.

وتزعم الدعوى أن البرنامج نصحه بالتوقف عن دفع الإيجار مع الاستمرار في الإقامة بالشقة، مؤكداً له مراراً أنه لن يتعرض للإخلاء، ومستنداً إلى ما وصفه بأحكام راسخة في قوانين الإيجار الدنماركية.

كما تشير إلى أن البرنامج تولّى صياغة رسالة وجّهها إلمفلت إلى الشركة العقارية، أبلغها فيها بقراره وقف سداد الإيجار.

ووفقاً للشكوى، أمضى الرجل أكثر من 600 ساعة في التفاعل مع نسختي «GPT-4o» و«GPT-5»، وخلال هذه الفترة، لم يقتصر دور البرنامج، بحسب ادعائه، على تقديم المعلومات، بل ظهر له بوصفه مستشاراً وشريكاً تجارياً ومستشاراً قانونياً وصديقاً موثوقاً.

وتتهم الدعوى البرنامج بإظهار ثقة مفرطة في إجاباته، حتى عندما تكون المعلومات المتاحة محدودة أو تكون الإجابات غير دقيقة، فضلاً عن تشجيع المستخدم على مواصلة الحوار وتعميق اعتماده عليه.

وتقول الشكوى إن إلمفلت تعرض للإخلاء في يونيو الماضي، لينتهي به المطاف بلا مأوى، ويضطر إلى النوم داخل سيارة مستأجرة في منطقة ريفية، برفقة كلبيه، مستخدماً بطانية واحدة كانت من بين الممتلكات القليلة التي تمكن من الاحتفاظ بها بعد مغادرة المسكن.

وأضافت الدعوى أن الرجل يعاني منذ ذلك الحين من تفاقم الاكتئاب والعزلة والضائقة المالية، إلى جانب تداعيات نفسية مستمرة مرتبطة بتجربته مع البرنامج.

ويطالب إلمفلت بتعويضات مالية لم يحدد قيمتها، إلى جانب استصدار أمر قضائي يُلزم «أوبن إيه آي» باتخاذ إجراءات تحول دون تقديم «تشات جي بي تي» نصائح كاذبة أو مضللة.

وتأتي القضية في ظل تصاعد التدقيق القانوني في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تواجه «أوبن إيه آي» دعاوى أخرى تتعلق بادعاءات حول دور روبوتات الدردشة في تقديم إرشادات خطيرة أو التأثير في سلوك بعض المستخدمين، بما في ذلك قضايا مرتبطة بحالات انتحار وجرائم قتل.

ولا تزال الادعاءات الواردة في دعوى إلمفلت اتهامات قضائية يتعين النظر فيها أمام القضاء، ولم يثبت بعد مدى مسؤولية الشركة أو البرنامج عن الأضرار التي يقول المدعي إنه تعرض لها.