رابط المشاهدة المجاني لمباريات الدوري الإيطالي اليوم

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

تنقل القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب" بالمجان مباريات اليوم الأحد والتي تنطلق في الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت الإمارات بلقاء سامبدوريا أمام ضيفه انتر، وتقام مباراة ميلان ضيفه لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتختتم سلسلة المواجهات بلقاء روما وساسولو في الساعة 10:45 ليلاً.

الأحد:

سامبدوريا x انتر 02:30 ظهراً

ميلان x لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً

روما x ساسولو في الساعة 10:45 ليلاً



ويمكن مشاهدة المباريات عبر الرابط التالي

https://www.youtube.com/user/legacalcioserieatim

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news