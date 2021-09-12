رابط المشاهدة المجاني لمباريات الدوري الإيطالي اليوم
تنقل القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب" بالمجان مباريات اليوم الأحد والتي تنطلق في الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت الإمارات بلقاء سامبدوريا أمام ضيفه انتر، وتقام مباراة ميلان ضيفه لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتختتم سلسلة المواجهات بلقاء روما وساسولو في الساعة 10:45 ليلاً.
الأحد:
سامبدوريا x انتر 02:30 ظهراً
ميلان x لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً
روما x ساسولو في الساعة 10:45 ليلاً
ويمكن مشاهدة المباريات عبر الرابط التالي
https://www.youtube.com/user/legacalcioserieatim
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