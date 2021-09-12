    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    رابط المشاهدة المجاني لمباريات الدوري الإيطالي اليوم

    المصدر:
    • معاذ كمبال- أبوظبي
    التاريخ:

    تنقل القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب" بالمجان مباريات اليوم الأحد والتي تنطلق في الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت الإمارات بلقاء سامبدوريا أمام ضيفه انتر، وتقام مباراة ميلان ضيفه لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتختتم سلسلة المواجهات بلقاء روما وساسولو في الساعة 10:45 ليلاً.
    الأحد:
    سامبدوريا x انتر 02:30 ظهراً
    ميلان x لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً
    روما x ساسولو في الساعة 10:45 ليلاً
     
    ويمكن مشاهدة المباريات عبر الرابط التالي
    https://www.youtube.com/user/legacalcioserieatim

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