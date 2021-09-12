الترجي يُهدد بن غيث والزمالك بالتصعيد لـ "فيفا"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف الترجي التونسي بأن اللاعب الجزائري، عبدالرؤوف بن غيث، فسخ عقده مع النادي بطريقة أحادية الجانب على الرغم من أن عقده مازال ممتداً حتى صيف 2023، وهدد الترجي بتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال الترجي في بيان صحافي أن "اللاعب قام بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وغادر الفريق الاثنين الماضي"، مضيفا "وأمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل"، في إشارة إلى نادي الزمالك.

من جهته، ألمح بن غيث أن السبب وراء قراره المنفرد بالرحيل عن نادى الترجي، هو عدم حصوله على مستحقاته المالية، وذلك من خلال منشور له على حسابه في "إنستغرام"، وتتجه الأنظار حاليا نحو انتقاله إلى نادي الزمالك المصري لتعويض رحيل مواطنه فرجاني ساسي خصوصاً أنه يلعب في المركز نفسه،

وذكرت وسائل الاعلام التونسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرّر منع الترجي من إبرام صفقات جديدة نظرا، لعدم سداد باقي قيمة صفقة انتقال المهاجم الغاني خالد عبد الباسط، وتعكف إدارة النادي حاليا على إنهاء الإجراءات الإدارية، لتحويل المبلغ المطلوب، تمهيداً لرفع الإيقاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news