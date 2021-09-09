مدرب البرازيل يلقي باللوم على ميسي وزملاءه في إلغاء مباراة الفريقين

المصدر: وكالات

يشعر المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي، أن الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وزملاءه وجهازه الفني لم تتحل بالقدر الكاف من الاحترام في قرار الاستعانة بأربعة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة الفريقين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وجرى إلغاء مباراة الفريقين الأحد الماضي عقب دخول مسؤولي سلطات الصحة البرازيلية لأرض الملعب لمنع الرباعي الأرجنتيني المحترف بالدوري الإنجليزي الممتاز من خوض المباراة ، حيث يعتبر ذلك انتهاكا لبروتوكولات مكافحة جائحة كورونا ، إذ تنص اللوائح على ضرورة بقاء الشخص المسافر من بريطانيا إلى البرازيل في العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وقال تيتي "القرار العادل هو احترام القوانين، االقرار العادل هو إعطاء أولوية لصحة الناس ، القرار العادل هو أن الرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها، القوانين تعلو عليها (كرة القدم)". وأضاف "كنت أتمنى إقامة المباراة ، لكننا في حاجة إلى قوانين ، وأن نحترم تلك القوانين ، كرة القدم ليست فوق ذلك ، ينبغي احترام الأمر، نتعامل مع الأرواح ، الأمر يتعلق بالصحة".

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