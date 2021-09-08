مفاجأة.. محمد صلاح وراء تعاقد منتخب مصر مع كيروش

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكر المعلق الليبي حازم الكاديكي أن نجم الكرة المصرية، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، له صله بتعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب المصري، خلفا للمدرب حسام البدري الذي تم الاستغناء عنه.

وكتب حازم الكاديكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب اعلان الاتحاد المصري التعاقد مع كيروش اليوم الأربعاء: "عاجل من مصادر قريبة من فخر العرب مو صلاح هو الذي رشح كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخب مصر".

وأضاف فى تغريدة اخرى "كارلوس كيروش 68 عاما أقيل مؤخرا من تدريب منتخب كولولمبيا اثر الخسارة الثقيلة امام الإكوادور 5/0 ومدير أعماله السابق الكولولمبي رامي عباس مدير اعمال فخر العرب حاليا ".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الوطني خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين.

وقال الاتحاد في بيان إن ضياء السيد ومحمد شوقي سيعاونان كيروش بينما سيصبح عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأضاف أن المدرب البرتغالي سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضح "سيصل الجهاز الفني المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا ومحللا للأداء واخصائيا للتأهيل.

وسبق لكيروش البالغ عمره 68 عاما تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا وكولومبيا وإيران، كما درب ريال مدريد وسبورتنج لشبونة وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

وفي أول رد فعل من محمد صلاح على تعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع كارلوس كيروش قام نجم فريق ليفربول بنشر صورة له على حسابه في "انستغرام" وظهر خلالها مبتسما، وهو ما فسره البعض بأنه تعبيرا عن سعادته بالتعاقد مع كيروش.

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