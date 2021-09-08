محمد صلاح مهدد بالغياب مجدداً عن المنتخب المصري

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "صدى البلد" المصري، عن احتمال غياب نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد صلاح، عن مباراتي ليبيا، المقرر إقامتهما يومي 9 و12 أكتوبر المقبلين، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الموقع المصري إن احتمال غياب صلاح عن المنتخب، تعود إلى رفض إدارة ليفربول سفر صلاح إلى مصر بسبب القيود التي وضعتها السلطات الإنجليزية، التي تجبره على الخضوع إلى حجر صحي لمدة 10 أيام فور عودته من المنتخب، وذلك تجنباً لـ "كورونا.

وأكد "صدى البلد"، أن غياب صلاح، سيكون مؤثراً للغاية عن صفوف المنتخب، في ظل القدرات الفنية والبدنية التي يتمتع بها نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، خصوصاً أن "الفرعون المصري" غاب عن مواجهة مصر وأنغولا التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في القاهرة بسبب القيود الإنجليزية ذاتها.

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