السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور المباريات في أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس أنه سيسمح لجماهير الفرق الزائرة من التواجد في الملاعب خلال المنافسات القارية ابتداء من الاسبوع المقبل.

وأخطر (يويفا)، خلال ورشة عمل مع جميع الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أنه لن يمدد العمل بقرار منع جماهير الفرق الزائرة من حضور المباريات، وذلك حسبما كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسبما ذكر (يويفا) فإنه سيتم تخصيص خمسة بالمئة من سعة أي ملعب ليتواجد بها جماهير الفريق الزائرة، ورغم ذلك فإن القيود المحلية ومتطلبات السفر السارية، واتخاذ أي قرارات متعلقة بعودة الجماهير سيتم من جانب السلطات المحلية في كل بلد.

وعلى سبيل المثال، فإن دورتموند أعلن أنه لن يتلقى أي تذاكر لأول مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام بيشكتاش التركي في مدينة اسطنبول التركية يوم 15 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي لا يسمح فيه بحضور جماهير الفريق الزائر في تركيا. كما قرر (يويفا) أيضا إعفاء جميع الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو الذين تعافوا من الفيروس، من الحاجة لاثبات سلبية نتائج فحصهم لدخول المباريات.

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