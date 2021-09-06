عاجل.. إقالة مدرب المنتخب المصري حسام البدري

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين برئاسة أحمد مجاهد الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

وقال الاتحاد في بيان تلقى رويترز نسخة منه: "نتمنى التوفيق في المستقبل للجهاز الفني وجميع أعضائه".

كما قرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال اليومين المقبلين.

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