منتخب المغرب عالق في غينيا لكنه "آمن"

المصدر: وكالات

أفاد مسؤول مغربي الأحد أن منتخب بلاده لكرة القدم "آمن" في العاصمة الغينية كوناكري التي تشهد انقلاباً عسكرياً وفوضى وسط مزاعم بالقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة من قبل ضباط من القوات الخاصة.

وقال محمد مقروف من الاتحاد المغربي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إن أعضاء المنتخب الوطني الذي كان من المفترض أن يواجه غينيا الإثنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 "بأمان وهم حاليا في فندق بعيدا عن التوترات".

وأضاف أن الاتحاد "يعمل على إخلاء الفريق اليوم (الأحد). هناك طائرة بانتظاره في المطار".

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