محمد صلاح يصل الجابون ويحتفل بمرور 10 سنوات مع المنتخب المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وصوله قائد المنتخب ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى الجابون من أجل خوض مباراة مع منتخب بلاده في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والمقرر لها يوم غداً 5 سبتمبر.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد على "تويتر": "وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب الوطني إلي الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب إستعدادا للمشاركة معه في مواجهة الجابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم".

وكان محمد صلاح قد غاب عن مواجهة مصر الأولى أمام أنغولا، وفازت فيها مصر بهدف دون مقابل، كما غاب عن المواجهة لاعب الأرسنال الإنجليزي محمد النني، ويغيب أيضاً عن مواجهة الجابون بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع فريقه.

ومن جانب أخر احتفل محمد صلاح بمناسبة مرور 10 سنوات على تواجده في المنتخب المصري بصورة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة وهو بزي المنتخب المصري ويقوم بارتداء شارة قيادة المنتخب وكتب في تعليق على الصورة: "10 سنوات ومكملين.. مصر".

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