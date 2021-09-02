العراق يعود من "كأس العالم" بنقطة ثمينة.. والمباراة المقبلة "ملتهبة"

المصدر: وكالات

عاد المنتخب العراقي من استاد "كأس العالم" في سيول بنقطة ثمينة بتعادله دون أهداف مع كوريا الجنوبية ونجمها سون هيون مين.، الخميس، في الجولة الأولى من الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

وبدأ المنتخب الكوري الجنوبي المباراة باندفاع واضح مقابل حذر واهتمام دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط دون محاولات خطيرة على المرمى.

في الثاني، تخلى المنتخب العراقي عن أسلوبه الدفاعي وعمد الى تنظيم محاولات هجومية فاجأت المضيف.

وعلى الرغم من مغادرة صخرة الدفاع علي عدنان مصابا (57)، عجز الكوريون عن انتزاع زمام المبادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في أول ظهور رسمي له مع العراق.

ويلتقي المنتخب العراقي في ثاني مبارياته جارته إيران في السابع من الشهر الجاري في الدوحة.

وحل العراق، المشارك في 1986 للمرة الوحيدة بتاريخه في المونديال، وصيفا لإيران في الدور السابق مع 17 نقطة من 8 مباريات، فيما تصدرت كوريا الجنوبية، المشاركة عشر مرات في المونديال، مجموعتها بسهولة.

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