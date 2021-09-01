الزمالك يكشف حقيقة سرقة درع الدوري

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن نادي الزمالك تعرض لواقعة غريبة وهي سرقة درع الدوري المحلي، قبل أن يتم استعادته مجدداً.



وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أنه وقعت حادث سرقة واختفاء لدرع الدوري وخروجه من مقر النادي دون علم اللجنة، أول من أمس، الاثنين، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس إدارة النادي لم يجدوا درع الدوري في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك وتم استدعاء الأمن والجهاز التنفيذي لمعرفة حقيقة اختفاء الدرع.



وأوضحت أنه بعد البحث لأكثر من 7 ساعات، تمت استعادة الدرع وإعادته في مكانه المخصص له داخل نادي الزمالك.



في المقابل أصدر نادي الزمالك بياناً رسميا، جاء نصه: «أكدت إدارة نادي الزمالك أن درع الدوري موجود في مكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، حسين لبيب وذلك بعد أن سلمته إدارة الكرة التي احتفظت به منذ تتويج الفريق بالبطولة».



وأضافت: "وفقاً لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي، فإن درع الدوري سيظل بمكتب رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news