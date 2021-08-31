برشلونة يسجل أغويرو في قائمته بعد موافقة بوسكيتس وألبا على خفض راتبهما

المصدر: وكالات

قال برشلونة اليوم الثلاثاء إن سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وافقا على خفض راتبهما من أجل السماح بتسجيل الوافد الجديد سيرجيو أغويرو في قائمة الفريق الكاتلوني وزيادة الحد الأقصى للنادي فيما يتعلق بلوائح اللعب النظيف المالي.

وجاءت هذه اللفتة من اللاعبين بعد خطوة مماثلة من المدافع جيرار بيكي مما سمح بتسجيل ممفيس ديباي وإيريك جارسيا وراي ماناج في قائمة الفريق بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان "وافق سيرجيو وجوردي ألبا على إجراء تغييرات في الشروط المالية لعقودهما والتي تضمنت تخفيض الأجور لهذا الموسم وتأجيل المدفوعات للسنوات المتبقية".

ولم يكشف برشلونة عن تفاصيل خفض الأجور.

وبعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الشهر، قال جوان لابورتا رئيس برشلونة إن بدون راتب النجم الأرجنتيني، كانت فاتورة الأجور السنوية للنادي ما زالت تمثل حوالي 95 بالمئة من الإيرادات، متجاوزة الحد الأقصى البالغ 70 بالمئة الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بسبع نقاط من ثلاث مباريات. ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 15 سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي.

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