توتنهام يحلّق وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي.. ويونايتد يلحق بركب أندية المقدمة

المصدر: وكالات

انفرد توتنهام هوتسبرز بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم محققًا فوزه الثالث توالياً على حساب الوافد الجديد واتفورد 1-صفر في المرحلة الثالثة الاحد على ملعبه، فيما عاد مانشستر يونايتد بفوز متأخر على حساب مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر ليلحق بركب أندية المقدمة.

وأحكم توتنهام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما رفع يونايتد رصيده الى سبع نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث.

وتتساوى 5 فرق برصيد 7 نقاط، هي بالإضافة الى يونايتد كل من وست هام تشلسي وليفربول وإيفرتون.

ويدين توتنهام بالنقاط الثلاث إلى نجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 42، بعدما كان قاده أيضاً للفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف نظيف في افتتاح المنافسات، قبل ان يتفوّق على وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها بهدف الدولي ديلي آلي.

وخاض مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين مباراته الاولى هذا الموسم في الدوري، عقب تأكيده هذا الاسبوع انه لن يغادر النادي بعد شائعات تحدثت عن رحيله إلى سيتي.

في المقابل، فاز واتفورد العائد إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد في الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) في مباراته الاولى على حساب أستون فيلا 3-2 قبل ان يسقط في الثانية أمام برايتون صفر-2.

وفي مباراة أخرى، تعادل بيرنلي وضيفه ليدز يونايتد 1-1.

افتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لاصحاب الارض (61) قبل أن يعادل باتريك بامفورد النتيجة لليدز (86).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news