المنتخب الألماني يحرم منتخب سورية من موهبة كروية

المصدر: جوني جبور-دبي

استدعى مدرب منتخب ألمانيا، هانز فليك، لاعب خط وسط نادي بوروسيا دورتموند السوري الأصل محمود داوود، ليمثل منتخب "المانشافت" ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات القادمة المؤهلة لكأس العالم 2022، في خطوة حرمت المنتخب السوري في الاستعانة بالموهبة الكروية لمحمود داوود خلال التصفيات ذاتها.

وأعلن المدرب الألماني، أول قائمة لمنتخب "المانشافت" منذ توليه تدريب المنتخب خلفاً لمواطنه يواكيم لوف، والتي تضمنت اسم لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند محمود داوود (25 عاماً).

ويذكر، انتقل محمود داوود للعيش في ألمانيا برفقة والديه، حين كان طفلاً، وسبق له تمثيل منتخب ألمانيا في فئات الناشئين والشباب، قبل أن يتم دعوته لتسجيل مشاركة أولى له مع المنتخب الأول، في خطوة تمنعه مستقبلاً على تمثيل المنتخب السوري وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصاً أن المنتخب السوري بحاجة ماسة إلى خبرات اللاعبين الدوليين من أصول سورية، لتعويض عامل الإصابات المؤرقة التي تلاحقه نجوم "نسور قاسيون" وأخرها مهاجم أهلي جدة السعودي عمر السومة الذي سيغيب عن مواجهتي سورية في 2 و6 سبتمبر المقبل، أمام كل من إيران والإمارات، في افتتاح المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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