أول رد من نادي الزمالك على أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تواصلت ردود الأفعال على ما حدث أثناء تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري بعد غياب خمسة مواسم، وهو الموقف الذي دخل فيه قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا في مشادة مع رئيس اللجنة الملكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري أحمد مجاهد، وغادر بعدها نجم الزمالك إلى غرفة خلع الملابس دون أن يتواجد مع زملائه أثناء حمل درع الدوري.

ولم ينشر الزمالك أي رد رسمي خاص بهذه الواقعة حتى قام الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر مجموعة صور لشيكابلا هو وأسرته ومعهم درع الدوري، وقال النادي في تغريدة: "درع الدوري بين يدي قائد الزمالك".

وظهر في الصورة قائد الزمالك وهو يشير بعلامة الصمت ومعه درع الدوري، إضافة إلى أكثر من صورة برفقة عائلته، في إشارة واضحة لدعم النادي لموقف شيكابالا قبل ظهور أي أزمات أخرى من قبل اتحاد الكرة المصري.

وكانت أزمة تتويج نادي الزمالك قد شهدت أبعاداً كثيرة بسبب سوء التنظيم الذي شهده اليوم الأخير ورفض مجاهد السماح لأسر اللاعبين التواجد مع الفريق أثناء التتويج، إضافة إلى منع تواجد اللاعبين المصابين والمبعدين عن المباراة، وهو ما أثار مشكلة وغضب شيكابالا ودخل في مشادة لفظية مع مجاهد قد تؤدي إلى توقيع عقوبات غليظة عليه.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news