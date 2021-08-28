بالصور.. شيكابالا يغيب عن تتويج الزمالك.. ويتشاجر مع رئيس الاتحاد المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

غاب نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا عن تتويج "الأبيض" بلقب الدوري المصري، بعدما دخل في مشاجرة في رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد، عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي انتهت بتعادل الفريق بهدف لكل منهما.



وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أحمد مجاهد رفض مشاركة أسر اللاعبين في احتفالية تسليم درع الدوري إلى "الأبيض" وهو الأمر الذي أثار غضب شيكابالا الذي كان يرغب في اصطحاب ابنه أدم أثناء التتويج.



وأضافت: "شيكابالا امتنع عن الانضمام إلى لاعبي الزمالك أثناء تتويج الفريق بدرع الدوري".

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