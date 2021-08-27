سمية الخشاب لمانشستر يونايتد بعد ضم رونالدو: "شكراً لاستجابتكم إلى طلبي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب تغريدة على حسابها في "تويتر" شكرت فيها نادي مانشستر يونايتد الذي تعشقه وتشجعه بعدما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعاده إلى بيته مجدداً قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وقالت سمية الخشاب في التغريدة: "شكرا على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جدا وإن شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما أحلي جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز".

وكانت سمية الخشاب كشفت عن أمنيتها بعودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد، وبمجرد أن تم الإعلان عن تقديم عرض له، أكدت أنها استجابة لمطلبها، خصوصاً أنها توقعت قبل يومين بأن تقوم الإدارة بالتعاقد مع رونالدو ليلعب بدلاً من الفرنسي مارسيال في الجناح ويساعد الفريق على استعادة أمجاده في الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسمياً، الجمعة، أنه توصل الى اتفاق مع يوفنتوس من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" الى ريال مدريد الاسباني.

وبهذا الإعلان، أنهى يونايتد تكهنات دامت قرابة 24 ساعة بدا فيها رونالدو أقرب للعودة الى القسم الازرق في المدينة، الى الغريم مانشستر سيتي.

وارتبط سيتي بالتعاقد مع البرتغالي لاسيما بعد أن أخفق في التعاقد مع المهاجم هاري كاين من توتنهام.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس اللإيطالية الى أن يونايتد قدم عرضًا بقيمة 28 مليون يورو (33 مليون دولار) الى يوفنتوس، وسيوقع رونالدو عقدا لمدة عامين يتقاضى بموجبه 25 مليون يورو في الموسم.

وكان رونالدو قد وصل إلى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادمًا من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز عن العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضًا مع النادي الملكي.

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