رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الجمعة أنه توصل الى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الايطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" الى ريال مدريد الاسباني.

وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنودالشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

وتابع "جميع من في النادي يتطلع للترحيب بعودة كريستيانو الى مانشستر".

بهذا الإعلان، أنهى يونايتد تكهنات دامت قرابة 24 ساعة بدا فيها رونالدو أقرب للعودة الى القسم الازرق في المدينة، الى الغريم مانشستر سيتي.

وارتبط سيتي بالتعاقد مع البرتغالي لاسيما بعد أن أخفق في التعاقد مع المهاجم هاري كاين من توتنهام.

إلا أن مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير ألمح الى أن النادي سيتقدم بعرض الى يوفنتوس خلال المؤتمر الصحافي في وقت سابق من الجمعة على ضوء مباراة الفريق ضد مضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الثالثة من الدوري الاحد.

قال سولشاير الذي لعب الى جانب رونالدو قبل ان يعتزل في 2007 "كريستيانو هو أسطورة هذا النادي، إنه أفضل لاعب على مر العصور بالنسبة لي. لطالما تواصلنا بشكل جيد. أعرف أن برونو (فرنانديش) كان يتواصل معه أيضًا. يعرف ما نشعر به تجاهه. إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس، يعرف أننا هنا".

أشارت شبكة سكاي سبورتس اللإيطالية الى أن يونايتد قدم عرضًا بقيمة 28 مليون يورو (33 مليون دولار) الى يوفنتوس، وسيوقع رونالدو عقدًا لمدة عامين يتقاضى بموجبه 25 مليون يورو في الموسم.

وصل رونالدو الى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادمًا من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفًا في 292 مباراة محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز عن العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضًا مع النادي الملكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news