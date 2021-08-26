قبل انطلاقة ميسي.. الدوري الفرنسي يتلقى ضربة قوية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التصنيف الجديد الخاص بالدوريات الكبرى في القارة الأوروبية الذي سجل مفاجأة من العيار الثقيل بتراجع الدوري الفرنسي إلى المركز السادس فيما تقدم البرتغالي عوضاً عنه في الترتيب الخامس، وذلك قبل الانطلاقة المرتقبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة بعدما تعاقد معه باريس سان جيرمان أخيراً.

ويتم تصنيف الدوريات الأوروبية من قبل "ويفا" بناء على النقاط المحتسبة لكل نادٍ التي يجمعها خلال مشاركاته في الدوريات والبطولات الرسمية المحلية والقارية بالإضافة إلى نتائجها والذي شهد خروج الدوري الفرنسي من قائمة الخمسة الكبرى.

وسيجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفسه في بطولة ضعيفة بعدما احتل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" المركز الأول برصيد (87926) نقطة، وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني بمجموع (80570) نقطة، بينما تراجع الدوري الفرنسي، الذي انضم إليه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى المركز السادس في الترتيب العام للدوريات الأوروبية، وصعد الدوري البرتغالي إلى المركز الخامس.

ترتيب الدوريات الأوروبية الستة الأولى

الدوري الإنجليزي الممتاز (87926) نقطة

الدوري الإسباني (80570) نقطة

الدوري الإيطالي (63616) نقطة

الدوري الألماني (61427) نقطة

الدوري البرتغالي (44216) نقطة

الدوري الفرنسي (43498) نقطة

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