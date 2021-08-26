ميدو ينتقد موقف محمد صلاح وليفربول بسبب منتخب مصر.. ويستشهد بميسي (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انتقد مهاجم منتخب مصر السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام "ميدو" موقف مواطنه محمد صلاح عقب الأزمة التي حدثت أخيراً برفض نادي ليفربول السماح لنجمه بالسفر إلى القاهرة للانضمام إلى المنتخب المصري من أجل خوض مباراتي التصفيات الإفريقية.

وتعجب ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" المصرية من محمد صلاح لعدم تحدثه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مكتفياً بتواصل وكيل أعماله معهم، وقال: "ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر حتى في مباراة الغابون، رغم أن الغابون ليست في المنطقة الحمراء.. محمد صلاح لا يتواصل مع أي مسؤول من اتحاد الكرة، والوحيد الذي يرد هو وكيله رامي عباس".

وكان ليفربول قد اعتذر للاتحاد المصري عن عدم الموافقة للاعب المصري من أجل الانضمام إلى المنتخب المصري بسبب القلق من فيروس كورونا وإجراءات السفر والحجر الصحي، وطلب من الاتحاد المصري تقدير ذلك الموقف حفاظاً على اللاعب.

وقال ميدو: "أي لاعب له دور في الضغط على ناديه للعب مع منتخب بلاده مثلما كان يفعل ميسي مع برشلونة للعب مع منتخب الأرجنتين، ويجب على محمد صلاح وجميع اللاعبين الأفارقة، الضغط على أنديتهم للسماح لهم باللعب مع منتخباتهم".

وأضاف لاعب المنتخب المصري السابق: "لا أهاجم محمد صلاح، أنا أول داعم لجميع اللاعبين، ولكن أين دورهم في الضغط على أنديتهم لكي ينضموا للمنتخب؟ أتمنى من اللاعبين أن يكون لهم دور، ولكن للأسف يصدرون وكلاءهم، للتحدث مع الاتحادات الوطنية، محمد صلاح هو السبب في فوز مصر، يجب أن يضغط على ناديه لتأدية دوره الوطني مع منتخب بلاده".

وكرر ميدو حديثه بأنه لن يهاجم محمد صلاح ولكنه يستعرض الموقف ويعرض موقف الاتحاد الإنجليزي من ارسال اللاعبين الدوليين إلى المنتخبات الوطنية.

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