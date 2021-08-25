باريس سان جيرمان يهاجم ريال مدريد وينتقد مبابي

كشف نادي باريس سان جيرمان، عن موقفه الرسمي بشأن انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، حيث أعلن المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، أنه تم رفض عرض النادي الإسباني غير مناسب، مؤكداً أن اللاعب يود الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، لكنه في نفس الوقت لن يحدث ذلك إلا بشروط النادي.

وقال ليوناردو في مؤتمر صحافي اليوم:"كان موقف باريس سان جيرمان دائما هو الاحتفاظ بكيليان، لتجديده دائما، لمدة عامين، كان الهدف ولا يزال كما هو ولا يزال كذلك، لقد قدمنا له عرضا مهما للغاية منذ شهرين، ولكن بالنسبة لي يبدو هذا مثل استراتيجية ريال مدريد".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو، لضم كليان مبابي.

وأشار المدير الرياضي إلى عرض ريال مدريد قائلا: "نحن نعتبر أن العرض ليس كافيا لن أؤكد الأرقام لكنها تبلغ حوالي 160 مليونا، وهو أقل مما دفعناه من أجله، كان 180 بالإضافة إلى المكافآت، لكن هذا يتجاوز ذلك إنه الطريقة التي تم بها، عدم الاحترام لقد فعلنا كل شيء حتى يكون مبابي معنا وأسبوع واحد لن نغير الخطة كيليان هو مركز المشروع، لكنه ليس فوقه، ولكن إذا بقي أو يغادر، سيكون دائما وفقا لشروطنا إذا أراد المغادرة، فإنه سيغادر، ولكن بشروطنا مثل أي لاعب آخر".

ورداً على عرض النادي قال: "شفهيا قلنا لا لمدريد، ولم نتلق عرضا آخر من مدريد، لم نرغب أبدا في مغادرته، ولم نتخيله أبدا، وقد قدمنا عرضا مهما للغاية وثانية أفضل له حتى يجدد أعطى اللاعب كلمته، بالإضافة إلى أنه لن يترك باريس سان جيرمان حرا، ولكن الاستراتيجية تبدو في النهاية أنه ترك حرا، لقد رأينا الكثير من المعلومات أنه ليس لديهم أموال، وأن هناك ديون في مدريد، لا يمكنني تأكيد ذلك ولكن هذا ما أعلمه".

وأكمل المدير الرياضي للنادي: "إذا أراد شخص ما المغادرة، فلن يدمر أحد حلمنا، النادي سيحمي نفسه، هذا ما أفعله نحن لا نتفاوض من خلال الصحافة، إذا استخدم مدريد الصحافة للتفاوض، فلا هذه هي حالتنا لا أعرف ما يعتقده مدريد، لكنهم يعرفون أنه يتعين علينا أن ندفع لموناكو (هناك حديث عن 35 مليون دولار)".

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