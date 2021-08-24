عودة مرتضي منصور تدفع كارتيرون للرحيل عن الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

توقعت تقارير إعلامية في مصر، رحيل مدرب الزمالك، الفرنسي باترس كارتيرون، في حالة عودة رئيس النادي المُجمد، مرتضي منصور إلى منصبه.

ويترقب جماهير الأبيض حكم المحكمة يوم 29 الجاري، لإصدار حكمها النهائي بشأن عودة مرتضي منصور ومجلس إدارته، بعد قرار وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي بتجميد المجلس لوجود مخالفات مالية تستدعي تحويلها للنيابة.

وكشف اعلاميون مقربون من نادي الزمالك، أن كارتيرون استفسر من رئيس اللجنة المؤقتة الحالية التي تُدير النادي، حسين لبيب، عن احتمالية عودة مرتضي منصور لمنصبه مجدداً، فجاء الرد صادما بالنسبة للمدرب الفرنسي، الذي تأكد له أن اللجنة المؤقتة ستُسلم مقاليد النادي لمرتضي منصور ومجلسه، اذ صدر قرارا من المحكمة بهذا الشأن.

وبدأ كارتيرون البحث عن ناد أخر للعمل معه في الفترة المقبلة، حيث كلف وكيل أعماله بفتح الملفات مع الأندية التي طلبت الحصول على خدماته ومن بينها نادي الترجي التونسي.

ورحل المدرب الفرنسي عن الزمالك في الموسم الماضي إلى التعاون السعودي، بسبب رفضه تدخل مجلس الإدارة في عمله وعدم صرف مستحقات اللاعبين، على حد قوله.

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