السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن السعودية ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للعبة الشعبية هذا العام في 23 نوفمبر المقبل.

ولم يعلن بعد عن المدينة التي ستقام فيها المباراة لكن المملكة ستستضيف مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لفرق غرب آسيا في 16 و19 أكتوبر المقبل.

وينافس فريقان سعوديان في البطولة حتى الآن.

وسيلعب الهلال مع الاستقلال الإيراني في دور 16 بينما يواجه النصر منافسه الإيراني تراكتور. وينتمي النصر والهلال للعاصمة السعودية الرياض.

واضطر الاتحاد القاري لتغيير نظام البطولة بسبب قيود السفر المطبقة في العديد من الدول بسبب فيروس كورونا ومن ثم تقرر حسم أدوار خروج المغلوب من خلال مباراة واحدة فقط وليس ذهابا وإيابا كما كان الحال من قبل.

وستقام مباريات دور 16 ما بين 13 و15 سبتمبر في المنطقة بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وستقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لشرق آسيا في كوريا الجنوبية في 17 و20 أكتوبر.

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