إلغاء سباق "جائزة اليابان الكبرى" في "الفورمولا1" للعام الثاني على التوالي

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن منظمو الجائزة الكبرى في اليابان، إلغاء سباق "جائزة اليابان" ضمن بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" للموسم الحالي، وذلك للعام الثاني على التوالي، جراء جائحة "كورونا".

ويأتي إلغاء السباق، الذي كان مقرراً أن يقام على حلبة "سوزوكا" في الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر المقبل، ليضيف على انسحاب أخر على جدول سباقات روزنامة بطولة العالم للجائزة الكبرى "الفورمولا1"، بعد أن اتجهت سابقاً سنغافورة إلى إلغاء سباقها الليلي الذي كان من المقرر إقامته بين 1 و3 أكتوبر من هذا العام.

وقالت إدارة بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" في بيانٍ رسمي، إن: "قرار إلغاء جائزة اليابان، جاء بعد مفاوضات طويلة مع كل من السلطات في اليابان ومنظمي السباق والجهات المروجة له".

وأضاف البيان: "تعمل إدارة البطولة حالياً، على أدخال تعديلات جديدة روزنامة 2021، على أن يتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news