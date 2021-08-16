طرد نجل زين الدين زيدان في الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

طُرد حارس مرمى رايو فايكانو الوافد حديثاً إلى الدرجة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم، الفرنسي لوكا زيدان نجل النجم السابق لمنتخب "الديوك" زين الدين زيدان في الدقيقة 16، أمام إشبيلية ضمن منافسات المرحلة الاولى.

وأقيمت المباراة في وقت متأخر مساء الأحد وانتهت بفوز النادي الأندلسي بثلاثية نظيفة.

وخاض زيدان الابن، البالغ 23 عاماً، مباراته الأولى مع فايكانو في "الليغا"، بعدما قاده إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء مباشرة بوجه الحارس بعد خطأ ارتكبه على الجناح الدولي لإشبيلية المغربي أسامة الإدريسي، واحتسب ركلة جزاء ترجمها بنجاح مواطن الأخير يوسف النصيري.

وزاد إشبيلية غلته التهديفية أمام فايكانو المنقوص عددياً، عبر الوافد الجديد الأرجنتيني إريك لاميلا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 55 و79.

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