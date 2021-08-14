هل يغادر ريال مدريد الدوري الإسباني من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "موندو ديبوتيفو " الإسبانية اليوم السبت ان نادي ريال مدير يفكر جديا في مغادرة الدوري الإسباني والانضمام إلى الدوري الانجليزي، على خلفية مشاكل وعراقيل مع رئيس رابطة الدوري، بجانب فشل مشروع الدوري السوبر الاوروبي الذي كان النادي المدريدي أحد أكبر المروجين والداعمين له إلى جانب العديد من ألأندية الأوروبية العملاقة.

من جانبه نفى ريال مدريد الاسباني لكرة القدم في بيان نشره السبت ما تداولته الصحيفة حول رغبته بمغادرة "لا ليغا" للإنضمام إلى الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك قبل ساعات من خوضه مباراته الأولى ضمن افتتاح منافسات الدوري.

وأفاد النادي الملكي أنه "في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم (السبت)، حيث قيل أن نادينا درس خيار مغادرة الدوري الإسباني إلى الدوري الإنحليزي الممتاز، يرغب ريال مدريد في توضيح أن هذه المعلومات خاطئة تمامًا، بالإضافة إلى كونها سخيفة ومستحيلة".

وأضاف وصيف بطل الدوري الاسباني في الموسم الماضي أن هذه المعلومة "مجرد ذريعة لتعطيل الحياة اليومية لنادينا مرة أخرى".

ويستهل ريال مشواره في "لا ليغا" في الموسم الجديد على أرض منافسه ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق اليوم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبوتيفو " أن "نيّة ريال مدريد كانت معرفة ما إذا كان من الممكن التخلي عن الدوري الإسباني للانضمام إلى دوري كبير آخر، حيث سئم المسؤولون في النادي الأبيض من المشاكل والعصي التي يضعها خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري) باستمرار في عجلة القيادة، بحسب قولهم".

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى انه "من خلال هذا السيناريو، الدوري الذي يفضله فلورنتينو بيريس (رئيس ريال مدريد) ورفاقه المقربون هو الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنهم جمعوا أيضًا معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الألماني".

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